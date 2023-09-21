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НовостиОбщество21 сентября 2023 16:02

В Калининграде проходит проверка из-за загрязнения Преголи нефтепродуктами

Произведены отборы проб природной воды, которые будут исследоваться на содержание нефтепродуктов
Виктор Сергеев

Росприроднадзор зафиксировал пленку нефтепродуктов в акватории реки Преголи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне в управление поступила информация о радужных разводах на акватории реки Преголи в Калининграде в районе ул. Маршала Баграмяна рядом с двухъярусным мостом. В ходе выездного обследования информация подтвердилась.

«Вблизи места наблюдаемого загрязнения проводятся работы по строительству автомобильного моста через реку Преголю. Произведены отборы проб природной воды, которые будут исследоваться на содержание нефтепродуктов. По результатам лабораторного исследования будет принято процессуальное решение», - заявили в пресс-службе Росприроднадзора.