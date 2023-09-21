На острове Канта на детской площадке установили 10 неживых деревьев

Так деревья выглядели еще до того, как их распаковали. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде в рамках реконструкции острова Канта организуют большую детскую площадку. Ее фишкой станут «искусственные» деревья, которые разместят, украсив новое пространство для игр. Точнее, деревья натуральные, но уже неживые.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Кафедрального собора, деревья – это дубы и лиственницы из центральной полосы России.

«С дерева снимается кора, поверхность шлифуется, обрабатывается маслом, покрывается защитными составами. Всего 10 деревьев», - рассказали в соборе.

На площадке будет двое качелей, лазалка, канатный мост-тоннель между башнями, лежачие деревья с сетками, несколько скамеек.

Отмечается, что уже в пятницу, 22 сентября, площадка должна быть готова. Однако она будет закрыта до получения сертификата безопасности.