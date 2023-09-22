В Гурьевске задержали серийного веловора

В Гурьевске полицейские раскрыли серию краж велосипедов. По подозрению в преступлении задержан ранее судимый местный житель. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВ.

Один велосипед стоимостью более 26 000 рублей был похищен из подъезда жилого дома на Пражском бульваре. Еще одно транспортное средство пропало из подъезда многоквартирного дома на Краковском бульваре, ущерб составил 25 000 рублей. Кроме того, из подъезда дома на Рижском бульваре мужчина похитил велосипед стоимостью 5 000 рублей.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска нашли кадры, на которых запечатлен предполагаемый подозреваемый. Им оказался 41-летний местный житель.

На него завели три уголовных дела.