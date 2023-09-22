Авиация Балтфлота отработала нанесение ударов по кораблям условного противника

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 и многоцелевых истребителей СУ-30СМ2 морской авиации условное нанесение ударов авиационными средствами поражения по надводным целям в Балтийском море. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Летчики выполнили полеты в заданные районы моря для вскрытия надводной обстановки и обнаружения кораблей условного противника, а также осуществили по ним учебные атаки.

После выполнения учебно-боевых задач самолеты взяли курс на наземный авиационный полигон, где провели прицельное бомбометание по мишеням, имитирующим командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника авиационными бомбами ОФАБ-100 и ОФАБ -120, а также неуправляемыми авиационными ракетами.

Всего в плановых полетах было задействовано более десяти самолетов соединения морской авиации Балтийского флота.