В Калининграде врачи кардиоцентра сделали месячному ребенку операцию на открытом сердце

На фото: заведующий отделением, кардиохирург Евгений Кривощеков, детский кардиолог Наталья Ганюкова, Юля и Руслан, детский реаниматолог Екатерина Исакова.

Врачи Калининградского федерального Центра высоких медицинских технологий сделали экстренную операцию на открытом сердце ребенку, которому исполнился 1 месяц. У Руслана был диагностирован критический врожденный порок сердца. Об этом говорится на страничке медучреждения в «ВК».

Мама Юля рассказала, что во время беременности чувствовала себя хорошо, проходила все скрининги. После родов и поставленного диагноза малыша отправили в детскую больницу, затем - в кардиоцентр, где и сделали строчную операцию.

«Коарктация, то есть сужение аорты, было критическим – просвет сосуда составлял всего полтора мм, - говорит руководитель детского кардиохирургического отделения ФЦВМТ проф. Евгений Кривощеков. – И динамика была таковой, что состояние ухудшалось стремительно.

Операция длилась почти 4 часа и прошла успешно. На днях Руслана выписали.