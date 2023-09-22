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НовостиОбщество22 сентября 2023 7:23

В Калининграде госпитализировали четырех грибников с клещевым энцефалитом

Все они не проводили исследование укусивших их паразитов
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Иван МАРКОВ

Сразу 4 жителя Калининградской области были госпитализированы в инфекционный стационар для лечения клещевого вирусного энцефалита. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Все пострадавшие от клещей обратились с жалобами на повышение температуры, слабость, головокружение, тошноту и рвоту.

Отмечается, что все заболевшие «поймали» клещей в лесу во время сбора грибов. При этом они самостоятельно удалили клещей, но на исследование их не отдавали, профилактическое лечение не назначалось.

Врачи напоминают, что защититься от клещей можно с помощью подходящей для леса одежды, используя отпугивающие и уничтожающие клещей средства.

О том, куда отнести клеща, читайте здесь.