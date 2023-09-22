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НовостиОбщество22 сентября 2023 8:23

В Калининграде 22 сентября ждем до +27 градусов

В регионе держится по-летнему теплая погода
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области в пятницу, 22 сентября, температура воздуха днем составит до +25...+27°С. Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», днем ожидается переменная облачность.

А вечером не исключены локальные кратковременные ливни преимущественно в западной и северной частях области (Зеленоградский, Полесский, Славский, Неманский районы).

Ветер в первой половине суток юго-восточного направления 5-8 м/с, в порывах - до 12-14 м/с, ближе к вечеру - переменный на южный, в западной части области - на западный, порывистый.