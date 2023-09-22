Какие улицы Калининграда останутся без света и воды 22 сентября

В Калининграде в пятницу, 22 сентября, намечен ряд отключений электроснабжения. Так, сегодня до 13:00 без электричества остались многоквартирные дома на:

Московском проспекте, 8а, 14,б, 24, 36-38,

ул. Мариупольской, 13, 59, 2а, 24,

ул. Батальной, 62а,

ул. Громовой, 2а,

ул. Л. Иванихиной, 1-7 (детский сад №83), 2-4а.

С 13:00 до 18:00 электроснабжение будет отключено у потребителей на:

Московском проспекте, 255,

ул. Аксакова, 94, 108-112,

ул. Краснопрудной, 57-63 (больница №4),

ул. Куприна, 1-7, 20-22,

ул. Кутаисской, 1,а, 2.

До 16:00 будет отключено электричество на:

ул. Гоголя, 2д,

ул. Горького, 85, 91-93, 68-100,

ул. Земельной, 37-39,

ул. Первомайской, 1, 3, 17, 4-14.

Кроме того, по данным мэрии города, до 18:00 без электроснабжения будут потребители по адресам:

пер. А. Орлова, 1-11а, 6,

пер. Г. Щербакова, 1-9, 19-21, 2-34а,

пер. Краснознаменский, 2-10,

пер. Новинский, 2-12,

пер. Снайперский, 1-11, 2-10,

ул. А. Орлова, 7, 6-26,

ул. Возрождения, 1-33, 2-30,

ул. Войкова, 1-35, 6-30,

ул. Волоколамская, 66,

ул. И. Земнухова, 18,

ул. Краснознаменская, 9-31, 4-28,

ул. Нагорная, 64,

ул. Новинская, 9-43а, 47-49б, 10-48,

с/т «Железнодорожник»,

с/т «Пищевик»,

ул. А. Болотова 18, 20.

Отключать планируют и воду. До 15:00 отключена холодная вода по адресам:

пр-кт Московский, 1-3,

ул. Подп. Иванникова, 10-16,

ул. Ген. Соммера, 13,

ул. Гурьева, 43а, 16, 18, 22,

ул. Ломоносова, 93,а,

ул. Колхозная, 3-5,

ул. Островского, 17-21, 4, 16-18.