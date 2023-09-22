Какие улицы Калининграда останутся без света и воды 22 сентября

В Калининграде в пятницу, 22 сентября, намечен ряд отключений электроснабжения. Так, сегодня до 13:00 без электричества остались многоквартирные дома на:
Московском проспекте, 8а, 14,б, 24, 36-38,
ул. Мариупольской, 13, 59, 2а, 24,
ул. Батальной, 62а,
ул. Громовой, 2а,
ул. Л. Иванихиной, 1-7 (детский сад №83), 2-4а.
С 13:00 до 18:00 электроснабжение будет отключено у потребителей на:
Московском проспекте, 255,
ул. Аксакова, 94, 108-112,
ул. Краснопрудной, 57-63 (больница №4),
ул. Куприна, 1-7, 20-22,
ул. Кутаисской, 1,а, 2.
До 16:00 будет отключено электричество на:
ул. Гоголя, 2д,
ул. Горького, 85, 91-93, 68-100,
ул. Земельной, 37-39,
ул. Первомайской, 1, 3, 17, 4-14.
Кроме того, по данным мэрии города, до 18:00 без электроснабжения будут потребители по адресам:
пер. А. Орлова, 1-11а, 6,
пер. Г. Щербакова, 1-9, 19-21, 2-34а,
пер. Краснознаменский, 2-10,
пер. Новинский, 2-12,
пер. Снайперский, 1-11, 2-10,
ул. А. Орлова, 7, 6-26,
ул. Возрождения, 1-33, 2-30,
ул. Войкова, 1-35, 6-30,
ул. Волоколамская, 66,
ул. И. Земнухова, 18,
ул. Краснознаменская, 9-31, 4-28,
ул. Нагорная, 64,
ул. Новинская, 9-43а, 47-49б, 10-48,
с/т «Железнодорожник»,
с/т «Пищевик»,
ул. А. Болотова 18, 20.
Отключать планируют и воду. До 15:00 отключена холодная вода по адресам:
пр-кт Московский, 1-3,
ул. Подп. Иванникова, 10-16,
ул. Ген. Соммера, 13,
ул. Гурьева, 43а, 16, 18, 22,
ул. Ломоносова, 93,а,
ул. Колхозная, 3-5,
ул. Островского, 17-21, 4, 16-18.