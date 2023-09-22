В Калининграде хотят отремонтировать «Мировые часы» у Нижнего озера

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Власти Калининграда объявили о желании отремонтировать «Мировые часы» с городами, установленные неподалеку от Нижнего озера.

Отмечается, что проектом восстановления предусмотрено также благоустройство территории вокруг часов.

«Любая работа начинается с проекта, которым помимо восстановления самой мозаики нужно предусмотреть благоустройство вокруг: скамейки, урны, фонари теплого света и декоративную подсветку», - говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Объявлен аукцион по поиску подрядчика.