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НовостиОбщество22 сентября 2023 9:25

В Калининграде хотят отремонтировать «Мировые часы» у Нижнего озера

Советскую конструкцию намерены привести в порядок
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Яндекс

Власти Калининграда объявили о желании отремонтировать «Мировые часы» с городами, установленные неподалеку от Нижнего озера.

Отмечается, что проектом восстановления предусмотрено также благоустройство территории вокруг часов.

«Любая работа начинается с проекта, которым помимо восстановления самой мозаики нужно предусмотреть благоустройство вокруг: скамейки, урны, фонари теплого света и декоративную подсветку», - говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Объявлен аукцион по поиску подрядчика.