Торговый представитель в Балтийске присвоила 320 тысяч рублей

В Балтийске торговый представитель одной из фирм попалась на присвоении – женщина забрала себе более 320 тысяч рублей, принадлежащих компании.

Фирма занимается продажей хозтоваров и бытовой химии.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, только в ходе проведенной ревизии обнаружился факт хищения.

Выяснилось, что 30-летняя жительница Советска в течение октября-ноября 2021 года не перечисляла деньги на счет фирмы, а забирала их себе.

Заведено уголовное дело, девушке грозит до 6 лет лишения свободы.