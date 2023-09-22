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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 9:53

В Калининградской области количество потерявшихся в лесу за год выросло в 4 раза

С начала года спасатели и волонтеры помогли 54 грибникам
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской области с начала года в лесах заблудились 54 человека, из них 8 детей. Цифры приводят в пресс-службе регионального МЧС, отмечая, что это почти в 4 раза больше, чем в прошлом году.

Спасали потерявшихся сотрудники МЧС России и волонтеры.

Только за минувшие выходные на территории региона искали пятерых грибников. Всех благополучно нашли в день обращения. Исключение составила лишь пожилая женщина, заблудившаяся в Полесском районе. Она провела ночь в лесу, прежде чем ее обнаружили.