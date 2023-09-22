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НовостиСпорт22 сентября 2023 10:07

В открытом бассейне с минеральной водой в Славске проведут соревнования по зимнему плаванию

Заплывы запланированы на февраль 2024 года
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Дмитрий Иванов.

Дмитрий Иванов.

В историческом реконструированном открытом бассейне с минеральной водой в Славске планируют провести калининградский этап Кубка Федерации зимнего плавания России – 2023/24.

Об этом сообщил президент Федерации зимнего плавания Калининградской области Дмитрий Иванов.

Он отметил, что уже прошли предварительные переговоры с главой Славского округа, спортсмены намерены заручиться поддержкой регионального министерства спорта.

Как рассказал Дмитрий, но в начале февраля 2024 года бассейн заполнят минеральной водой ради сотни пловцов из десятков городов России и других стран.

- Планируем стартовать с 9 по 11 февраля 2024 года сразу по 6-8 дорожкам длиной 25 метров со щитами, трапами, обогревом и приемом уровня чемпионата страны! – прокомментировал Дмитрий Иванов.