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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 10:53

В Калининграде по поручению Бастрыкина завели уголовное дело об изнасиловании 10-летнего мальчика

Глава СКР поручил представить доклад о результатах расследования изнасилования ребенка в Калининграде
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о противоправных действиях в отношении мальчика в Калининградской области.

Как сообщает пресс-служба областного Следкома, в интернете есть информация о «несогласии с ходом установления обстоятельств совершения действий сексуального характера в отношении 10-летнего мальчика».

Где именно было совершено преступление, не сообщается.

В СУ СК России по Калининградской области проводится проверка.

Александр Бастрыкин дал указание не только возбудить уголовное дело, но и представить доклад о ходе и результатах расследования.