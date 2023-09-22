В Синявинском озере открыли первый в регионе подводный парк

. Фото: Музей мирового океана

В Янтарном в Синявинском озере в пятницу, 22 сентября, открыли первый в истории Калининградской области подводный парк – проект Музея Мирового океана.

Как рассказали в пресс-службе музея, в подводном парке находятся предметы, которые использовались при добыче янтаря, ведь до 70-х годов XX века озеро Синявинское было открытым карьером по добыче янтаря. А когда запасы солнечного камня были выбраны, чаша заполнилась водой.

Ныряльщики, которые будут погружаться на дно озера, увидят ковш шагающего экскаватора, фрагмент гусеничной ленты гидравлического экскаватора, щит от бульдозера, задвижку от трубопровода и вкладыш-улитку от земляного насоса.

Подводный парк предназначен также для обучения и подготовки аквалангистов.