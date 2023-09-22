Температура воды в Балтике держится на отметке +19

В Калининградской области – тепле море. Температура воды в Балтийском море у побережья все еще держится у отметок +19°С.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Погода и метеоявления Калининградской области».

«Это значительно выше обычных значений для этого периода и соответствует летнему температурному режиму моря», - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 22 сентября, температура воздуха днем составит до +25...+27°С.

Вечером не исключены локальные кратковременные ливни преимущественно в западной и северной частях области (Зеленоградский, Полесский, Славский, Неманский районы).