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НовостиОбщество22 сентября 2023 11:53

Температура воды в Балтике держится на отметке +19

В Калининградской области по-прежнему можно купаться с комфортом
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области – тепле море. Температура воды в Балтийском море у побережья все еще держится у отметок +19°С.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Погода и метеоявления Калининградской области».

«Это значительно выше обычных значений для этого периода и соответствует летнему температурному режиму моря», - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 22 сентября, температура воздуха днем составит до +25...+27°С.

Вечером не исключены локальные кратковременные ливни преимущественно в западной и северной частях области (Зеленоградский, Полесский, Славский, Неманский районы).