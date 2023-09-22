Жители Ладушкина пожаловались в прокуратуру на отсутствие автобусов

Прокурора обратилась с иском в суд и требует администрацию Багратионовского района организовать транспортное обслуживание жителей Ладушкина.

«В ходе проверки исполнения законодательства о пассажирских перевозках установлено, что в город можно добраться только одним межмуниципальным маршрутом. При этом остановка в Ладушкине является промежуточным остановочным пунктом по пути автобуса из Калининграда в Мамоново», - говорится в сообщении.

Такое положение дел посчитали нарушением.

Впереди судебное заседание.