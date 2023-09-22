В Калининградской области дороги по нацпроекту отремонтированы на 75 процентов

. Фото: Правительство Калининградской области

Ремонт дорог в Калининградской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» выполнен на 75 процентов. По данным областного министерства развития инфраструктуры, из 13 объектов этого года уже на девяти завершены строительные работы.

Так, сданы в эксплуатацию дороги: «Ульяново – Маевка – Высокое», «Жилино – Неман», «Низовье – Константиновка», «Воробьево – Рощино», «Полесск – Гвардейск – Правдинск», «Калининград (от Борисово) – Знаменск – Озерск – Гусев – Добровольск – Неман», «Калининград – Зеленоградск», «Калининград – Светлое – Корнево – Разъезд» и улица Транспортная в Калининграде.

Ремонт дороги «Зеленоградск – Приморск через Светлогорск» завершится до конца сентября.

На 70 % готова и будет сдана до конца октября дорога «Советск – Славск – Ясное – Мысовка». Также завершат ремонт дороги «Романово –Пионерский – Сальское – Янтарный», она готова на 90 %.

Кроме того, в регионе закончен ремонт пяти мостов.

Отметим, в этом году по нацпроекту будет отремонтировано 13 дорог протяженностью более 200 километров дорог и более 500 метров мостов.