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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 13:23

Житель Полесска в течение двух недель переводил себе деньги со счета знакомой

За кражу денег с банковской карты приятельницы осужден житель Полесского района
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Полесске женщина попросила своего знакомого помочь ей с оплатой кредита, он согласился и установил на свой телефон приложение банка. Так мужчина получил доступ в личный кабинет.

Как сообщает пресс-служба областного суда, после этого злоумышленник в течение двух недель переводил себе деньги с банковского счета приятельницы. Всего он похитил более 83 тысяч рублей.

В суде мужчина признал вину и получил наказание 2 года и 3 месяца в колонии строгого режима.

Также он заплатил штраф более 8 тысяч рублей.