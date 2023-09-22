Житель Полесска в течение двух недель переводил себе деньги со счета знакомой

В Полесске женщина попросила своего знакомого помочь ей с оплатой кредита, он согласился и установил на свой телефон приложение банка. Так мужчина получил доступ в личный кабинет.

Как сообщает пресс-служба областного суда, после этого злоумышленник в течение двух недель переводил себе деньги с банковского счета приятельницы. Всего он похитил более 83 тысяч рублей.

В суде мужчина признал вину и получил наказание 2 года и 3 месяца в колонии строгого режима.

Также он заплатил штраф более 8 тысяч рублей.