На площади Василевского водитель «Рено» уснул за рулем и врезался в столб

Установлены обстоятельства ДТП, которое произошло на площади Василевского 22 сентября. 52-летний водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением и врезался на всем ходу в фонарный столб.

Водитель получил травмы и был госпитализирован. ДТП попало на записи камер наблюдения.

Как отметили в пресс-службе региональной ГИБДД, мужчина-водитель сказал, что просто уснул за рулем.

Практически аналогичное ДТП произошло на Донского спустя час. Там 50-летний водитель не справился с управлением и сбил дорожный знак. В этом случае водитель не пострадал.