Военные вертолетчики в Калининградской области провели тренировки по нанесению ракетно-бомбовых ударов

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области экипажи ударных вертолетов Ми-24 и многоцелевых вертолетов Ми-8 на авиационном полигоне уничтожили условного противника.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, были выполнены боевые упражнения по преодолению системы ПВО условного противника и нанесению ракетно-бомбовых ударов по целям.

Удары наносили неуправляемыми авиационными ракетами и авиабомбами по целям, имитирующим технику и живую силу противника.

В учении было задействовано до 10 вертолетов смешанного вертолетного полка морской авиации флота.