Военные вертолетчики в Калининградской области провели тренировки по нанесению ракетно-бомбовых ударов

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Фото: пресс-служба Балтфлота
В Калининградской области экипажи ударных вертолетов Ми-24 и многоцелевых вертолетов Ми-8 на авиационном полигоне уничтожили условного противника.
Как сообщает пресс-служба Балтфлота, были выполнены боевые упражнения по преодолению системы ПВО условного противника и нанесению ракетно-бомбовых ударов по целям.
Удары наносили неуправляемыми авиационными ракетами и авиабомбами по целям, имитирующим технику и живую силу противника.
В учении было задействовано до 10 вертолетов смешанного вертолетного полка морской авиации флота.