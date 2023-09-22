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НовостиПолитика22 сентября 2023 14:43

Военные вертолетчики в Калининградской области провели тренировки по нанесению ракетно-бомбовых ударов

Экипажи Ми-24 и Ми-8 «уничтожили» наземные цели
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области экипажи ударных вертолетов Ми-24 и многоцелевых вертолетов Ми-8 на авиационном полигоне уничтожили условного противника.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, были выполнены боевые упражнения по преодолению системы ПВО условного противника и нанесению ракетно-бомбовых ударов по целям.

Удары наносили неуправляемыми авиационными ракетами и авиабомбами по целям, имитирующим технику и живую силу противника.

В учении было задействовано до 10 вертолетов смешанного вертолетного полка морской авиации флота.