В Калининградской области провели соревнования лесных пожарных

. Фото: Правительство Калининградской области

На территории Черняховского района провели ежегодные соревнования лесных пожарных, в которых приняли участие девять команд лесопожарных станций.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, соревнования состояли из трех этапов.

Сначала пожарные прошли тестирование по знаниям лесной пирологии, тактики тушения и правил оказания первой помощи.

На втором этапе команды преодолевали полосу препятствий с распиливанием бревен и окапыванием минерализованных полос. Завершилась эстафета тушением кромки пожара с использованием ранцевых огнетушителей.

Третьим этапом соревнований стало боевое развертывание от мотопомпы и автоцистерны.

Победили специалисты лесопожарной станции «Пеньки» Черняховского округа. Второе и третье места заняли пожарные из Краснознаменска и Славска.