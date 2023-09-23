Захотевшая стать инвестором калининградка стала жертвой мошенника

Надеясь на легкий заработок, женщина отдала неизвестному все свои сбережения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще одна калининградка рассталась с мечтой о быстром и при этом совершенно законном обогащении.

Соблазнившись интернет-объявлением, сулившем невиданные барыши в результате вложения денег в доходное дело под высокий процент, 58-летняя жительница Светлогорска поспешила зарегистрироваться на ресурсе. Вскоре ей позвонил мужчина, представившийся опытным биржевиком, и окончательно уговорил стать инвестором, перечислив на указанный счет 11 тысяч рублей.

Прошло немного времени, проценты пока не капнули, зато вновь объявился тот самый трейдер.

- Все идет отлично, ждите скорую прибыль, которая может увеличиться, если добавите капиталовложений, - посулил благодетель.

Светлогорка согласилась. Правда, собственных накоплений у нее не осталось, ну да что за беда – всегда можно взять кредит! Второй транш в неизвестность составил уже 276 тысяч рублей. После этого, так и не дождавшись ни обещанной прибыли, ни хотя бы новых звонков от добровольного помощника, женщина сообразила, что ее обманули. Пришлось отправляться в полицию – писать соответствующее заявление.

- Потерпевшая призналась, что о таких преступлениях ей было известно из средств массовой информации, однако она не могла представить, что сама попадет в подобную ситуацию, - сообщили подробности в пресс-службе областного УМВД России.

По факту мошенничества возбуждено уже бог знает какое уголовное дело.