МИД России внимательно отслеживает ситуацию в Калининградской области

Владимир Титов прибыл в эксклав во главе представительной делегации. Фото: gov39.ru

В пятницу, 22 сентября губернатор Калининградской области встретился с первым заместителем главы МИД РФ Владимиром Титовым, который во главе делегации внешнеполитического ведомства совершает рабочую поездку в наш регион.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, главной темой состоявшейся беседы стало транспортное обеспечение железнодорожных пассажирских и грузовых перевозок, а также автомобильного транзита в эксклав. Антон Алиханов поблагодарил МИД за поддержку, критически важную в условиях постоянно усиливающихся ограничений «калининградского транзита», упомянув о недавних решениях Евросоюза по запрету въезда российских автомобилей. Как известно, Литва еще ранее усложнила процедуру получения Упрощенного транзитного документа.

Владимир Титов подтвердил особое внимание МИД к ситуации в самом западном регионе РФ.

- МИД настроен на осуществление любых мер, которые бы содействовали жизнеобеспечению Калининградской области, – подчеркнул замминистра.