В Калининградской области растет численность диких животных

Такую лесную красавицу давно не встречали? Фото: gov39.ru

Оказывается, на территории Калининградской области в настоящее время обитают 20 рысей – эти хищные животные семейства кошачьих занесены в Красную книгу.

Помимо рысей, по местным лесам и полям бегают больше 13 тысяч косуль, около 1,6 тысячи лосей и столько же благородных оленей. Эти данные приводит правительство региона, добавляя, что численность представителей ( в том числе и редких) фауны в эксклаве продолжает расти.

Для диких животных место есть.