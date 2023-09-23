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НовостиОбщество23 сентября 2023 8:35

В Калининградской области растет численность диких животных

В наших лесах встречаются даже краснокнижные виды млекопитающих
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
Такую лесную красавицу давно не встречали?

Такую лесную красавицу давно не встречали?

Фото: gov39.ru

Оказывается, на территории Калининградской области в настоящее время обитают 20 рысей – эти хищные животные семейства кошачьих занесены в Красную книгу.

Помимо рысей, по местным лесам и полям бегают больше 13 тысяч косуль, около 1,6 тысячи лосей и столько же благородных оленей. Эти данные приводит правительство региона, добавляя, что численность представителей ( в том числе и редких) фауны в эксклаве продолжает расти.

Для диких животных место есть.