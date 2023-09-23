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НовостиПроисшествия23 сентября 2023 10:27

В Калининграде разыскивают женщину, снявшую деньги с чужой «кредитки»

Сумма ущерба для законного владельца банковской карты превысила 17 тысяч рублей
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
Узнали ее? Звоните в полицию!

Узнали ее? Звоните в полицию!

Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Вопрос на засыпку: как вы поступите, если найдете чужую банковскую карту? Не сомневаемся, что постараетесь разыскать ее законного владельца или хотя бы сдадите находку в полицию. Но, как выясняется, не все такие честные.

Именно поэтому ОМВД России по Московскому району Калининграда разыскивает вот эту милую даму, которую подозревают в том, что оная сняла с утерянной кем-то «кредитки» больше 17 тысяч рублей. Тех, кто располагает информацией о личности подозреваемой и ее местонахождении, просят незамедлительно обратиться по телефонам: 8 (4012) 55-24-02 или 8-999-255-32-34.