В Калининграде могут появиться туристы из Таджикистана

Обе стороны выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве. Фото: gov39.ru

Кажется, у калининградцев в скором времени появится отличная возможность кроме таджикских гастарбайтеров познакомиться с бизнесменами и туристами из этой солнечной страны.

Состоялась рабочая встреча губернатора Антона Алиханова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в РФ Давлатшохом Гулмахмадзодой. Как сообщает пресс-служба областного правительства, стороны обсудили вопросы международного сотрудничества и двустороннего взаимодействия в различных сферах деятельности.

«Основу калининградского экспорта и таджикского импорта составляют поставки продовольственных товаров, - заметил губернатор. - Конечно же, имеются все предпосылки для расширения ассортимента. Отмечу туристическую сферу. Это перспективно развивающееся направление сотрудничества, имеющее огромный потенциал».

- У нас очень много точек соприкосновения по разным направлениям, - согласился восточный гость. - Если объединить наши возможности в экономике, образовании и туризме, то мы сможем добиться больших результатов. Мы заинтересованы в налаживании и развитии взаимодействия между Калининградской областью и регионами Таджикистана, которые предлагаем закрепить соответствующими соглашениями.