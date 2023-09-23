Треснувший дом в Пионерском стал предметом уголовного расследования

Печально знаменитый дом на улице Вокзальной в городе Пионерский теперь фигурирует не только в сообщениях СМИ, но и в уголовном деле. Светлогорский межрайонный следственный отдел регионального управления СКР возбудил его по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшему по неосторожности причинение крупного ущерба.

Напомним, 10-11 августа этого года сотрудники одной из строительных фирм производили ремонт отмостки, установку дренажного устройства, гидроизоляцию фундамента пресловутого здания. Неожиданно конструкция деформировалась, по ее стенам пошли трещины, проживавшей в доме семье пришлось искать себе другое пристанище. По существующим оценкам, бюджету Пионерского городского округа был нанесен ущерб на сумму свыше 13 миллионов рублей.

- В ходе предварительного следствия выполняется комплекс следственных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств произошедшего, допрашиваются свидетели, изымается техническая и служебная документация, назначена техническая экспертиза, - сообщили в УСКР.

Фигурирующая в уголовном деле статья 216 (часть 1) предусматривает для виновных наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо принудительные работы на тот же срок, а в крайнем случае - лишение свободы на срок опять-таки до 3 лет.