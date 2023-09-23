Под Калининградом прошли учения гранатометчиков

АГС-17 «Пламя» - грозное оружие против вражеской пехоты. Фото: пресс-служба Западного военного округа.

На одном из полигонов в Калининградской области военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота выполнили боевые стрельбы из гранатометов.

- По ходу занятий были отработаны ведение разведки, определение видов целей и расстояния до них, а также уничтожение бронетехники и живой силы на максимальных дальностях, - сообщили подробности в пресс-службе Западного военного округа. - Стрельбы выполнялись как днем, так и ночью из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических станковых гранатометов АГС-17 «Пламя». Военнослужащие поразили порядка 300 мишеней.

Особое внимание при проведении мероприятия боевой подготовки уделялось стрельбе в различных погодных условиях и специфике тактических действий в составе боевых групп. Также военнослужащие тренировались действовать в засадах и бороться со снайперами противника.