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НовостиПолитика23 сентября 2023 14:14

Под Калининградом прошли учения гранатометчиков

Военнослужащие тренировались в разное время суток и различных погодных условиях
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
АГС-17 «Пламя» - грозное оружие против вражеской пехоты.

АГС-17 «Пламя» - грозное оружие против вражеской пехоты.

Фото: пресс-служба Западного военного округа.

На одном из полигонов в Калининградской области военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота выполнили боевые стрельбы из гранатометов.

- По ходу занятий были отработаны ведение разведки, определение видов целей и расстояния до них, а также уничтожение бронетехники и живой силы на максимальных дальностях, - сообщили подробности в пресс-службе Западного военного округа. - Стрельбы выполнялись как днем, так и ночью из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических станковых гранатометов АГС-17 «Пламя». Военнослужащие поразили порядка 300 мишеней.

Особое внимание при проведении мероприятия боевой подготовки уделялось стрельбе в различных погодных условиях и специфике тактических действий в составе боевых групп. Также военнослужащие тренировались действовать в засадах и бороться со снайперами противника.