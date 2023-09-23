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НовостиСпорт23 сентября 2023 14:38

Калининградка завоевала «бронзу» на чемпионате по пауэрлифтингу

На соревнованиях в Улан-Удэ Екатерина Колесникова представляла Балтийский флот
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Военнослужащая Балтийского флота Екатерина Колесникова стала бронзовым призером чемпионата Вооруженных сил России по пауэрлифтингу, проходившего в Улан-Удэ.

Спортсменка из Балтийска выступала в весовой категории до 57 кг, подняв в сумме троеборья почти 250 кг. Помимо нее от Балтийского флота в состязаниях приняли участие еще две представительницы прекрасного пола. В личном зачете спортсмены БФ в составе сборной Западного военного округа завоевали два первых и три третьих места в двух дисциплинах.