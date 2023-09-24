Полиция Калининграда начала проверку после драки подростков на детской площадке

Потасовка произошла на детской площадке, расположенной на улице Ангарской в Калининграда. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, драка началась после словесного конфликта. В результате травмы получили двое 15-летних подростков.

- Инспекторы по делам несовершеннолетних в ходе проверки установили, что учащиеся вступили в словесную перепалку, которая переросла в драку, - рассказали в полиции. - В образовательном учреждении они были осмотрены медиком и отпущены домой.

Судя по всему, дома одному из участников драки стало хуже – вскоре он был госпитализирован.

Все обстоятельства и причины конфликта должна установить проверка, которую начали полицейские. Подростков отправили на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

Ход проверки контролирует областная прокуратура.