По реке Промысловой запустят туристический маршрут от Куршской косы до Славского района

Решение по реабилитации реки было принято после обращений от рыболовецких колхозов и местных жителей. После начала активных работ в этом году и удаления водо-болотной растительности ширина водотока вернулась в первоначальные границы и составляет от 32 до 38 м. Сейчас на объекте ведутся дноочистительные работы. Далее будет производится расчистка гидромеханизированным способом с использованием земснаряда.

Как сообщает пресс-служба правительства области, проектом предусмотрено увеличение глубины реки до трёх метров. Протяженность первого участка составляет 1,32 км, объем донных отложений – порядка 109,6 тыс. м³. Стоимость проекта – 29 млн рублей. В 2024 году приступят ко второму этапу и расчистят следующие 5 километров.

Все эти мероприятия увеличат сельскохозяйственную роль водоема и защитят население от паводков. Помимо этого, расчистка позволит запустить из поселка Рыбачьего на Куршской косе водный маршрут до поселка Причалы. До настоящего времени это было невозможным, так как устье реки в этих местах было сильно заилено, а глубина на некоторых участках достигает всего один метр.

- Есть планы договориться с рыбколхозами, организовать здесь парковку, чтобы садиться на речные трамваи или катера и доходить до поселка Рыбачьего. Это позволит жителям восточных муниципалитетов быстро добираться до моря. А у туристов с Куршской косы будет больше возможностей познакомиться с востоком области, малый и средний бизнес которого получит доходы от растущего турпотока, – отметил губернатор Антон Алиханов.

Как отметил губернатор, в планах также расчистить устьевые участки в Куршском заливе, которые влияют на состояние рыбохозяйственного комплекса, чтобы рыбаки не испытывали проблем с уловом и самой рыбы становилось больше.