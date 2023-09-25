В Советске сняли красно-зеленое полярное сияние невероятной красоты

Фото: Адриана Романова, Телеграм-канал «Погода и метеоявления Калининградской области».

В Калининградской области в ночь на понедельник снова наблюдали полярное сияние. Невероятной красоты небо зеленого и алого цвета засняли в Советске над Неманом.

Фото опубликованы в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Вспышка принесла одно из самых зрелищных сияний в области за последние годы», - прокомментировали синоптики.

Накануне сообщалось, что к Земле приближается ударная волна коронального выброса от Солнца.