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НовостиОбщество25 сентября 2023 7:08

В Советске сняли красно-зеленое полярное сияние невероятной красоты

Природное явление наблюдали в ночь на понедельник
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Фото: Адриана Романова, Телеграм-канал «Погода и метеоявления Калининградской области».

Фото: Адриана Романова, Телеграм-канал «Погода и метеоявления Калининградской области».

В Калининградской области в ночь на понедельник снова наблюдали полярное сияние. Невероятной красоты небо зеленого и алого цвета засняли в Советске над Неманом.

Фото опубликованы в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Вспышка принесла одно из самых зрелищных сияний в области за последние годы», - прокомментировали синоптики.

Накануне сообщалось, что к Земле приближается ударная волна коронального выброса от Солнца.