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НовостиОбщество25 сентября 2023 7:16

В Калининградской области школьники пишут «Диктант здоровья»

Регион присоединился к всероссийской акции 25 сентября
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

Калининградская область в понедельник, 25 сентября, присоединилась к всероссийской акции «Диктант здоровья». Как сообщает с утра пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, диктант уже стартовал.

Его пишут в гимназии 32 Калининграда, там на вопросы отвечают ученики медицинского класса в присутствии главы управления, главного санитарного врача региона Елены Бабуры.

Напомним, Роспотребнадзор при информационной поддержке медиахолдинга «Комсомольская правда» в рамках реализации информационно-просветительского проекта «Санпросвет» проводит образовательную акцию «Здоровый диктант».

Калининградская область входит в число пилотных регионов, где реализуется проект «Санпросвет».