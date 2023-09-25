В Калининградской области школьники пишут «Диктант здоровья»

. Фото: Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

Калининградская область в понедельник, 25 сентября, присоединилась к всероссийской акции «Диктант здоровья». Как сообщает с утра пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, диктант уже стартовал.

Его пишут в гимназии 32 Калининграда, там на вопросы отвечают ученики медицинского класса в присутствии главы управления, главного санитарного врача региона Елены Бабуры.

Напомним, Роспотребнадзор при информационной поддержке медиахолдинга «Комсомольская правда» в рамках реализации информационно-просветительского проекта «Санпросвет» проводит образовательную акцию «Здоровый диктант».

Калининградская область входит в число пилотных регионов, где реализуется проект «Санпросвет».