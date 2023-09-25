На острове Канта появилась «концептуальная детская площадка»

. Фото: Правительство Калининградской области

На острове Канта в Калининграде появилась «концептуальная детская площадка». Об этом сообщает пресс-служба областного министерства по культуре и туризму.

Площадку создали спецы московского архитектурного бюро «Чехарда». Фишкой площадки стали обработанные стволы дуба и лиственницы, о появлении которых ранее писала «Комсомолка».

«Стволы дуба и лиственницы, которые служат для поддержки конструкций, обработаны минимально. В перевернутом виде они напоминают сказочных существ, под присмотром которых можно покататься на удобных качелях с «паутиной», пройти по канатному мосту между «башнями», забраться на бревенчатую «пирамиду», поиграть со «зверьками», - рассказывают в министерстве.

Увы, откроется площадка только через несколько недель, после получения сертификата безопасности.