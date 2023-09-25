Какие улицы Калининграда останутся без света 25 сентября

В Калининграде в понедельник, 25 сентября, на нескольких улицах планово отключат электричество.

Так, для модернизации оборудования до 16:00 электричество выключат в домах по адресам:

ул. Суздальская,

ул. Комсомольская, 91-93а-в, 101-105,

ул. Красная, 115,136 б-140,

ул. Марш. Борзова, 2-48а, 39-65.

До 18:00 электроснабжение отключено у потребителей:

ул. Ген. Соммера, 29-37,

ул. Пролетарская, 55-61а,

ул. Земельная, 4,а,б.

На время проведения работ будут отключены и светофоры.

До 16:00 не будут работать светофоры на перекрестках ул. Красная – ул. Марш. Борзова и ул. Марш. Борзова – Советский проспект.

До 18:00 отключен светофор на ул. Пролетарской – ул. Ген. Соммера.