Калининградец ограбил пенсионерку в банке

В Калининграде мужчина ограбил пенсионерку прямо в банке. Инцидент случился 15 сентября вечером в отделении на Баранова. Неизвестный мужчина схватил со столика паспорт 71-летней пенсионерки и 22,5 тыс. рублей, после чего скрылся.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, полицейские установили подозреваемого быстро. Им оказался ранее судимый за кражу и грабежи 18-летний житель города.

Он в содеянном раскаялся и признался, что в тот вечер был пьян. Украденные деньги он потратил, а паспорт выкинул.

Заведено уголовное дело.