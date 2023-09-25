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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 8:27

Калининградец ограбил пенсионерку в банке

Фигурантом уголовного дела стал мужчина, ограбивший пенсионерку в банке Калининграда
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде мужчина ограбил пенсионерку прямо в банке. Инцидент случился 15 сентября вечером в отделении на Баранова. Неизвестный мужчина схватил со столика паспорт 71-летней пенсионерки и 22,5 тыс. рублей, после чего скрылся.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, полицейские установили подозреваемого быстро. Им оказался ранее судимый за кражу и грабежи 18-летний житель города.

Он в содеянном раскаялся и признался, что в тот вечер был пьян. Украденные деньги он потратил, а паспорт выкинул.

Заведено уголовное дело.