Калининградцам предложили «прогуляться» с современниками Канта

. Фото: БФУ им. И. Канта

Ученые БФУ им. И. Канта вместе с разработчиками AR-технологий создали интерактивных людей, которые помогут представить себя в мире Иммануила Канта.

Изучить их можно с помощью смартфонов или специальных AR-очков, сообщает пресс-служба университета.

«Мы создали несколько моделей персонажей, которые пользователь может «оживить» в своей комнате, чтобы увидеть их в реальном времени и масштабе. Одной из первых моделей стал фузилер, офицер пехотного полка, с которым пользователи уже сейчас могут взаимодействовать по ссылке», - говорится в сообщении.

За основу взяли военных 11-го гренадерского полка. Гарнизон располагался в Кенигсберге с 1781 по 1817 год.

Интересно, что даже Николай Карамзин упоминал синие мундиры с красными отворотами и «двуугольные» шляпы, которые ему так не нравились.