Где в Калининграде привиться от гриппа и коронавируса на неделе до 1 октября

В Калининграде продолжают работать мобильный и передвижные пункты вакцинации. На неделе с 25 сентября по 1 октября от коронавируса, гриппа и по показаниям – от пневмококка можно привиться в мобильном пункте в ТРЦ «Европа» (вход со стороны Гвардейского проспекта, 3-й этаж) с 10 до 20 часов с перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00.

Также, по данным регионального минздрава, передвижные пункты вакцинации от гриппа и пневмококка ежедневно работают на пл. Победы и на парковке возле ТЦ «Балтия-Молл» (Приморское кольцо, 2) по графику:

- по будням – с 10 до 20 часов;

- по субботам – с 10 до 18 часов;

- по воскресеньям – с 10 до 16 часов.

Еще от гриппа и пневмококка можно привиться в передвижных комплексах по адресам:

- 25 сентября с 10 до 20 часов – ТЦ «Виктория» (ул. Гайдара, 120);

- 26 сентября с 10 до 20 часов – ТЦ «Виктория» (Солнечный бульвар, 1);

- 27 сентября с 10 до 18 часов – парковая зона Верхнего озера, ориентир – Городская стоматологическая поликлиника;

- 28 сентября с 10 до 20 часов – ТЦ «Виктория» (ул. Гайдара, 120);

- 29 сентября с 10 до 20 часов – ТЦ «Виктория» (пр. Победы, 137);

- 30 сентября с 10 до 16 часов – ТЦ «Виктория» (ул. 9 Апреля, 7);

- с 10 до 18 часов – ТЦ «СПАР» (ул. О. Кошевого, 37 а);

- 1 октября – с 10 до 16 часов – ТЦ «СПАР» (ул. О. Кошевого, 37 а).

Помимо этого, привиться от коронавируса, гриппа и пневмококка можно в поликлинике по месту прикрепления.