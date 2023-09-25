Национальный парк «Куршская коса» объявила акцию по сбору желудей черешчатого дуба в рамках программы «Сохраним лес Куршской косы вместе». Участвовать могут школьники, студенты и все неравнодушные жители Калининградской области.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, собранные желуди закопают, они перезимуют на косе, а весной будут высажены в лесные питомники.

Семена дуба необходимо собирать сухие, без внешних повреждений, чтобы деревья выросли здоровыми. Желуди нужно упаковать в картонные коробки.

Желуди можно привозить с 26 сентября по 8 октября на КПП национального парка.