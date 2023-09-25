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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 11:23

В Калининграде мужчина смертельно ранил ножом прохожего на Советском проспекте

Задержан житель Калининграда, который убил прохожего
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Жуткая история произошла на Советском проспекте в Калининграде вечером 23 сентября. Там на 50-летнего мужчину, который ждал автобус на остановке, напал пьяный прохожий с ножом. Он вонзил в грудь несчастному нож и попытался убежать.

Как сообщает пресс-служба регионального следкома, двое очевидцев преступления сумели нападавшего задержать.

«24 сентября, несмотря на квалифицированную медицинскую помощь, пострадавший от полученного ножевого ранения скончался в лечебном учреждении», - рассказали в региональном СК.

Заведено уголовное дело. В ближайшее время 63-летнему мужчине будет предъявлено обвинение.