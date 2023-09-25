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НовостиОбщество25 сентября 2023 12:35

В Калининграде проведут встречу в поддержку людей с депрессией

Всех желающих приглашают на мероприятие в областную психиатрическую больницу
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде в среду, 27 сентября, проведут встречу (18+) поддержки для людей с депрессией и биполярным расстройством. Темой мероприятия станет «Стигма и принятие диагноза».

Как рассказали в региональном минздраве, на такие встречи нуждающиеся в поддержке приходят регулярно, многие – по несколько раз.

Группы проходят каждую среду с 19.00 до 21.00 в актовом зале областной психиатрической больницы №1.

Участие бесплатное, но требуется предварительная запись.

Модератором группы выступит медицинский психолог больницы.