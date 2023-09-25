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НовостиПолитика25 сентября 2023 14:04

В Калининградской области проходят учения ПВО

В тренировке задействовано около 300 военнослужащих
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области проходят тактические учения ПВО. Тренируется радиотехнический полк, оснащенный радиолокационными станциями «Небо», «Гамма» и комплексами средств автоматизации.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, радиолокационные станции позволяют контролировать воздушное пространство на удалении в несколько сотен км. Информация о воздушной обстановке от всех радиолокационных подразделений мгновенно поступает на пункты управления.

Отмечается, что учение носит плановый характер, в нем задействовано около 300 военнослужащих и более 50 единиц вооружения и военной и специальной техники.