В Калининградской области проходят учения ПВО

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области проходят тактические учения ПВО. Тренируется радиотехнический полк, оснащенный радиолокационными станциями «Небо», «Гамма» и комплексами средств автоматизации.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, радиолокационные станции позволяют контролировать воздушное пространство на удалении в несколько сотен км. Информация о воздушной обстановке от всех радиолокационных подразделений мгновенно поступает на пункты управления.

Отмечается, что учение носит плановый характер, в нем задействовано около 300 военнослужащих и более 50 единиц вооружения и военной и специальной техники.