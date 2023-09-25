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НовостиЗвезды25 сентября 2023 14:34

В Калининград из Третьяковки привезли шедевры Айвазовского и Левитана

Выставка картин откроется 29 сентября в Музее Мирового океана
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Музей Мирового океана.

В калининградский Музей Мирового океана привезли картины известных художников из собрания Третьяковской галереи.

Как рассказали в пресс-службе Музея Мирового океана, всего привезли картины 16 знаменитых живописцев.

В понедельник, 25 сентября, специалисты-музейщики приступили к размещению шедевров на стенах выставочного центра «Пакгауз».

Посетители увидят работы Айвазовского, Боголюбова, Левитана, Борисова, Ткачева, Васми, Калныньша и других знаменитых художников.

Выставка «Сначала было море» (6+) откроется в пятницу, 29 сентября.