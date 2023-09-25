В Калининграде ищут подростка, потратившего деньги с чужой карты

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде полицейские ищут подозреваемого, который 18 августа в 19:37 похитил деньги с банковской карты, которую потеряли в районе Советского проспекта.

Пресс-служба регионального УМВД опубликовало фото двух подростков.

Сообщается, что причинен значительный материальный ущерб 17 тысяч 400 рублей.

Если вам что-либо известно о местонахождении данного лица, просьба сообщить в дежурную часть ОМВД России по Московскому району: 552-402, или 8-999-255-32-34.