Алексей Беспрозванных посетил социальные объекты в Советске

В ходе своей рабочей поездки в Советский городской округ губернатор осмотрел помещения гимназии № 1, общежития Технологического колледжа и физкультурно-оздоровительный комплекс «Дружба». Вместе с министром спорта Натальей Ищенко и министром образования Светланой Трусеневой они обсудили капитальный ремонт внутренних помещений образовательных организаций и финансирование модернизации ледовой арены ФОКа.

Трехэтажное здание гимназии № 1 было введено в эксплуатацию в 1945 году. На сегодняшний день в нем обучаются 776 школьников с 1-го по 11-й класс. Средняя наполняемость классов составляет 25 человек. В 2023 году был произведен капитальный ремонт фундамента, фасада, кровли спортивного зала в начальной школе, в 2024-м - проведены работы по ремонту отопительной системы, в прошлом году отремонтировали помещения школьной столовой, заменили напольное покрытие в учебных кабинетах.

Капитальный ремонт внутренних помещений для улучшения условий и комфорта проживания обучающихся требуется и в двух общежитиях Технологического колледжа. Ранее в здании по ул. Победы был отремонтирован фасад и крыша здания, в общежитии на ул. Мамина-Сибиряка были заменены окна, приведены в надлежащее состояние пути эвакуации, центральный вход и фойе. Глава региона дал поручение подготовить программу модернизации социальных объектов.

Работы по приведению ледовой арены ФОКа в нормативное состояние уже ведутся. На эти цели в бюджете 2026 года предусмотрены средства в объеме 40 млн рублей. Запланировано приобретение ледозаливочной машины, проведение монтажных и пусконаладочных работ засыпной плиты охлаждения.

«Очевидно, что социальные объекты, включая спорт, остаются в зоне нашего постоянного внимания. Ледовая арена ФОКа «Дружба» - давняя точка притяжения для детей и молодежи, место, куда родители с удовольствием приводят своих детей. Выделенные 40 млн рублей на ледозаливочную машину и модернизацию плиты охлаждения — это не просто цифры в бюджете. Это результат системной работы «Единой России» по развитию спортивной инфраструктуры в муниципалитетах в рамках Народной программы партии. Вместе с тем любой бюджетный проект требует строгого контроля — от закупки оборудования до приемки работ. Со своей стороны, будем держать этот вопрос на партийном контроле, регулярно выезжать на объект и сверять фактические результаты с планами. И конечно, принципиально важно постоянное взаимодействие с жителями Советска. Люди лучше всех знают, каким они хотят видеть свой ФОК, стадион и прилегающие территории. Готов оперативно отрабатывать их сигналы и замечания», - отметил Евгений Абарюс, депутат Законодательного собрания Калининградской области.

В ходе рабочего выезда в муниципалитет губернатор также оценил состояние ключевых объектов городской инфраструктуры. Глава региона осмотрел городской парк, стадион, а также оценил потенциал Зеленого театра в Советске. Учитывая высокую социальную значимость данных общественных территорий для жителей и гостей города, губернатором было принято решение о необходимости их комплексного обновления. Алексей Беспрозванных поручил приступить к созданию единой концепции благоустройства и разработке проектно-сметной документации.