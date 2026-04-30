С площадки для барбекю на берегу Калининградского залива похитили мангалы

Те самые мангалы. Фото: администрация Калининграда.

Вандалы порезвились на площадке для барбекю на берегу Калининградского залива: похитили два мангала, повредили ящики для песка. О случившемся рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Поиском воров двух мангалов теперь займутся правоохранительные органы. Если кто-либо знает негодяев, которые совершили данное преступление, большая просьба сообщить об этом», - говорят в мэрии.

Уже решено, что мангалы поставят новые, – но только летом, когда перестанет действовать особый противопожарный режим (любые костры и огонь в Калининграде до 31 мая запрещены).