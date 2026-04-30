В Калининградской области нашли янтарь с отпечатком листа дуба, исчезнувшего 2,5 млн лет назад

В Калининградской области нашли уникальный янтарь с отпечатком листа дуба, исчезнувшего 2,5 млн лет назад. Об этом сообщает пресс-служба янтарного комбината.

Редкий образец размером 5,8 см на 2,1 см обнаружили во время сортировки добытых камней.

«На принадлежность отпечатка листу одного из ископаемых видов дуба — псевдокастанея, или дримейя — указывает характерное мелкое жилкование. Ближе к вершине расположение жилок симметричное, а к черешку почти очередное. Эти виды дуба исчезли в конце плиоцена, то есть примерно 2–2,5 миллиона лет назад», - заявила и. о. директора Ботанического сада БФУ им. И. Канта Светлана Яковлева.

Интересно, что чаще всего до наших дней доходят инклюзы – фрагменты флоры и фауны внутри прозрачного янтаря. На этот раз свидетельство того, каким был древний лес, сохранилось в виде редкого отпечатка на поверхности камня. «Янтарный лист» войдет в коллекцию музея янтарного комбината, его будут показывать туристам.