Алексей Беспрозванных обсудил с Юрием Вяземским развитие олимпиадного движения в Калининградской области

. Фото: правительство Калининградской области.

Профессор, завкафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО, создатель движения «Умники и Умницы» Юрий Вяземский прибыл в Калининград и встретился с губернатором Алексеем Беспрозванных. Стороны обсудили развитие олимпиадного движения в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.

Губернатор отметил интерес школьников к олимпиадам – в этом году в отборочных этапах приняли участие более 180 ребят из всех муниципалитетов, 45 из которых дошли до финала.

Олимпиада для старшеклассников «Умники и умницы» проводится в Калининградской с 2017 года. С тех пор успехи хороши: в 2019-2020 учебном году Калининградская область стала лидером среди регионов России по количеству призеров и победителей «Умницы и умники». В 2025 году в отборочных этапах региональной игры приняли участие около 200 школьников, до финала дошли 42 участника.

Победители и призеры гуманитарной олимпиады «Умники и умницы Калининградской области» могут претендовать на получение именной стипендии губернатора, которая в прошлом году была увеличена до 5 тысяч рублей в месяц.