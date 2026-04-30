ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
+8°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 апреля 2026 8:01

На вокзале в Калининграде задержали мужчину, который находился в федеральном розыске

Житель Калининграда скрывался от правоохранителей
Александр КАТЕРУША

На Южном вокзале в Калининграде во время проверки документов задержали 32-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба калининградской транспортной полиции.

Отмечается, что инициатором розыска выступило УМВД России по Владикавказу. Сам горожанин подозревается в неоднократном нарушение установленных судом ограничений. Ранее он скрылся от органов дознания, находился под подпиской о невыезде.

Интересно, что злоумышленник был объявлен в федеральный розыск всего за сутки до задержания.