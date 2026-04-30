Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
Радио
НовостиОбщество30 апреля 2026 8:20

Новый посол России в Польше заехал к Алексею Беспрозванных по пути на работу в Варшаву

Стороны обсудили взаимодействие региона с соседней страной
Александр КАТЕРУША
Фото: правительство Калининградской области.

Алексей Беспрозванных встретился с новым послом России в Польше Георгием Михно. Тот на встрече сказал, что заехал к губернатору по пути на работу в Варшаву. В Калининграде он впервые.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на встрече обсудили взаимодействие региона с Польшей в текущих внешнеполитических условиях, вопросы обеспечения безопасности и преодоления в Калининградской области санкционных ограничений со стороны стран ЕС.

Губернатор поблагодарил сотрудников российского посольства за внимание к советским мемориалам и могилам красноармейцев в Польше. Также рассказал о юбилейных мероприятиях, которые проходят в Калининградской области в рамках 80-летия региона.